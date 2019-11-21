В Караганде прошёл Областной форум имамов

Караганда. 20 ноября. Kazakhstan Today - В Караганде состоялся ІІІ Областной форум имамов, который проводится каждые два года, передает Kazakhstan Today.

Участники форума собрались в Доме дружбы. Среди них были первый заместитель председателя ДУМК, главный имам республиканской мечети "Хазрет Султан" Наурызбай Отпенов, главный имам Карагандинской области Омірзак Беккожа и имамы со всех районов области. В работе форума также приняли участие заместитель акима области Абзал Нукенов, секретарь Карагандинского городского маслихата Кудайберген Бексултанов, аксакалы и молодёжь, сообщили в пресс-службе акима региона.

Я считаю сегодняшний форум очень значимым. В современном мире новых технологий, где Интернет играет огромную роль и распространяется много негативной информации, очень важна роль имамов. И они проводят большую работу. Но всё же есть множество проблем и задач, особенно в регионах. Я уверен, что обсуждения, мнения, идеи и решения, принятые на этом форуме, вызовут большой интерес", - сказал на открытии форума заместитель акима области Абзал Нукенов.

По информации пресс-службы, участники обсудили документы, принятые на ІІІ Республиканском форуме имамов, который прошёл 23 октября в Нур-Султане. Эти документы подготовили Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) и Министерство информации и общественного развития.

После республиканского форума в регионах страны проводятся областные форумы. Их главная цель - рассказать имамам о принятых документах, чтобы в дальнейшем они проводили встречи с прихожанами и объясняли уже им. Если мы, и особенно молодёжь, будем знать свои основные духовные опоры, то будущее нашей страны станет светлым", - считает первый заместитель председателя ДУМК Наурызбай Отпенов.

Как было отмечено на республиканском форуме имамов, подобные документы принимаются в нашей стране впервые. Это продиктовано необходимостью в едином понимании и трактовании религиозных понятий, процедур и обязанностей.

В Духовной платформе мусульман "Семь духовных опор" утверждаются основные духовные ценности и ориентиры, определяющие собственный путь развития ислама в Казахстане: нравственность, патриотизм, образованность, единство, трудолюбие, культурность и справедливость. Документом подробно разъясняется смысл этих ключевых понятий.

В частности, "Реестр религиозных обрядов, выполняемых духовными служителями", предоставляет гражданам исчерпывающие разъяснения о том, как духовные служители должны выполнять религиозные обряды. При этом каждый духовный служитель может исполнять определённые религиозные процедуры и обряды в зависимости от своего должностного статуса.

Такое регулирование призвано помочь решить споры и разногласия среди населения относительно правильного исполнения религиозных процедур. В этом документе подробно разъяснены 45 религиозных обрядов, проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, реестром охвачены все основные богослужения, требующиеся для мусульманина с момента рождения и до смерти. В частности, проведение молитв, благословение, азан, пятничные молитвы, религиозные мероприятия месяца Рамадан, зекет, паломничества, намаз, Курбан айт, бракосочетание, жаназа и другие.

В документах "Должностные обязанности духовных служителей" и "Реестр религиозных должностей" чётко разграничены как должностные обязанности, так и квалификационные требования для всех священнослужителей, начиная от имамов районного, городского, областного и республиканского уровней, до директоров института, медресе и медресе-колледжей, ответственных за религиозную деятельность.

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