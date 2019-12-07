Ерлан Карин о реакции на слова Токаева о Крыме: нечего делать трагедию

Нур-Султан. 6 декабря. Kazakhstan Today - Советник президента РК Ерлан Карин прокомментировал реакцию на слова Касым-Жомарта Токаева по Крыму, передает Kazakhstan Today.

Мы все еще страдаем провинциальным мышлением. Это наглядно видно по нашим дискуссиям вокруг международных и внешнеполитических тем. Вместо того чтобы отталкиваться от национальных интересов, от вопроса что нам выгодно или наоборот не выгодно для наших интересов, для нашей экспертной аудитории зачастую важно, что про нас подумают другие, что скажут, как отреагируют, обидятся на нас или не обидятся", - написал Карин в Telegram.

По его мнению, "отсюда и такая чуть ли паническая реакция на сообщения, что МИД другой страны якобы готовит какие-то демаршы, вызвал нашего посла".

Все эти ноты, демарши - это дипломатическая рутина, нечего из всего этого делать трагедию. Честно говоря, это последнее, что должно нас волновать, мы должны быть прагматиками, преследовать прежде всего свои интересы и не подстраиваться под чужое мнение, тем более, пытаясь понравиться всем одинаково", - заявил советник президента.

Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle не поддержал слова журналиста об аннексии в Крыму. "Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией . То, что произошло, то произошло. Аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму", - сказал он.

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