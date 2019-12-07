Токаев сделал заявление о проблеме на востоке Украины

Касым-Жомарт Токаев отметил, что урегулирование ситуации на востоке этой страны должно происходить в Нормандском формате. Глава государства подчеркнул: Казахстан также готов выступить посредником и предоставить площадку для решения проблемы, сообщает "Хабар 24".
"Наш Первый Президент выразил свою добрую волю, предложил посреднические усилия на территории Казахстана, но конечно же, мы полагаем, что проблематика Украины должна прежде всего решаться в Нормандском формате. Мы знаем, что 9 декабря заседание нормандской четверки состоится в Париже. Мы желаем успехов, потому что с Украиной нас связывают узы дружбы, сотрудничества. Мы с большой симпатией относимся к украинскому народу, считаем, что этот народ достоин спокойной благополучной жизни", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
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