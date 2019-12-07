Токаев сделал заявление о проблеме на востоке Украины

Берлин. 6 декабря. Kazakhstan Today - Во время визита в Германию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление об Украине, передает Kazakhstan Today.





Касым-Жомарт Токаев отметил, что урегулирование ситуации на востоке этой страны должно происходить в Нормандском формате. Глава государства подчеркнул: Казахстан также готов выступить посредником и предоставить площадку для решения проблемы, сообщает " Хабар 24 ".





"Наш Первый Президент выразил свою добрую волю, предложил посреднические усилия на территории Казахстана, но конечно же, мы полагаем, что проблематика Украины должна прежде всего решаться в Нормандском формате. Мы знаем, что 9 декабря заседание нормандской четверки состоится в Париже. Мы желаем успехов, потому что с Украиной нас связывают узы дружбы, сотрудничества. Мы с большой симпатией относимся к украинскому народу, считаем, что этот народ достоин спокойной благополучной жизни", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства