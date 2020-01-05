В КоАП РК внесены изменения

Нур-Султан. 4 января. Kazakhstan Today - Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", передает Kazakhstan Today со ссылкой на Акорду.
Закон направлен на дальнейшее совершенствование административно-деликтного законодательства, а также гуманизацию и снижение репрессивности Кодекса об административных правонарушениях. Документом предусматривается гуманизация по 38 составам административных правонарушений, расширяется применение административного взыскания в виде предупреждения. Также уточняется составов административных правонарушений, предусматривающих ответственность за нарушение общих нормативных правовых правил, предоставляется возможность уплаты 50% от суммы штрафа по налоговым правонарушениям, устраняются правовые пробелы и коллизии, выявленные в правоприменительной практике.
Текст закона публикуется в печати.
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