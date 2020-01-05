В КоАП РК внесены изменения

Нур-Султан. 4 января. Kazakhstan Today - Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", передает Kazakhstan Today со ссылкой на Акорду.

Текст закона публикуется в печати.

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