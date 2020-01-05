Казахстан ратифицировал соглашение с Советом Европы

Нур-Султан. 4 января. Kazakhstan Today - Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Советом Европы в отношении привилегий и иммунитетов представителей членов Группы государств против коррупции и членов оценочных групп", передает Kazakhstan Today со ссылкой на Акорду.

Соглашение было подписано 15 октября 2019 года в городе Страсбурге. Целью настоящего Соглашения является предоставление представителям ГРЕКО и оценочных групп иммунитетов от гражданской, административной и уголовной ответственности, от личных задержаний и арестов, в том числе багажа, личных вещей и оборудования во время визитов в Республику Казахстан, связанных с исполнением ими своих служебных обязанностей.

В настоящее время участниками ГРЕКО являются 49 стран, представителем намеревается стать и Казахстан. Всем государствам-участникам ГРЕКО предоставляются единые, типовые иммунитеты и привилегии.

Соглашение направлено на предоставление возможности пользоваться привилегиями и иммунитетами представителями ГРЕКО и членов оценочных групп, независимое выполнение ими функций, связанных с работой ГРЕКО, а не для личной выгоды отдельных лиц", - сообщили в сенате.

Тесное сотрудничество Республики Казахстан с Советом Европы поднимет развитие демократии и защиту прав человека в Казахстане на новый уровень, считают в палате.

Текст закона публикуется в печати.

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