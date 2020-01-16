Мажилис одобрил поправки по вопросам военного положения и ратификацию соглашения о газоснабжении Байконура

Нур-Султан. 15 января. Kazakhstan Today - Сегодня в мажилисе прошло первое в этом году пленарное заседание, на котором депутаты в I чтении одобрили законодательные поправки по вопросам военного положения и законопроект о ратификации Соглашения Казахстана с Россией о газоснабжении комплекса "Байконур", передает Kazakhstan Today.

В связи с этим спикер палаты Нурлан Нигматулин поручил Комитету по международным делам, обороне и безопасности заняться разработкой необходимого законопроекта.

Вопрос безопасности арсеналов и складов Вооружённых сил и других войск очень важен, особенно после известных событий в Арыси . Событие в Арыси произошло в июне прошлого года, а необходимых мер на уровне нормативно-правовых актов до сих пор не принято", - отметил он.

Нигматулин подчеркнул, что существующие Правила установления запретных зон и запретных районов, утвержденные Министерством обороны в 2015 году, зачастую не исполняются.

Правила есть, а рычаги и механизмы контроля не установлены. Может быть, целесообразно разработать самостоятельный законопроект для решения этих вопросов. И, наверное, этот закон должен быть принят до конца текущей сессии", - подчеркнул Нурлан Нигматулин, напомнив, что согласно поручению Совбеза, законодательные нормы по данному вопросу должны быть приняты не позднее июня 2020 года.

По его словам, необходимо также обязать местные исполнительные органы при выделении на различные цели земельных участков соблюдать требования по безопасному удалению от арсеналов, баз и складов с введением административной ответственности. Кроме того, необходимо обновить и правила, пересмотреть требования по границам запретных зон и районов в зависимости от видов, типов и объемов хранения.

Законопроектом вводится понятие "совет обороны области, города республиканского значения, столицы", а также закрепляется компетенция местных исполнительных органов по их образованию в период военного положения и руководству. Закрепляется компетенция госорганов и организаций независимо от форм собственности по подготовке объектов, подлежащих охране и обороне в период мобилизации, военного положения и в военное время, в отношении инженерно-технической укрепленности и противодиверсионной безопасности", - отмечается в сообщении пресс-службы.

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