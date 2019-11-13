Глава Минобороны доложил Токаеву о ликвидации последствий ЧС в Арыси

Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Нурлана Ермекбаева, передает Kazakhstan Today.

Нурлан Ермекбаев проинформировал главу государства о ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городе Арыси. Как сообщил руководитель военного ведомства, по всей стране была проведена проверка складов хранения боеприпасов , по итогам которой подготовлен план по доведению данных объектов до требуемого уровня безопасности и их оптимизации", - сообщили в пресс-службе Акорды.

Также министр обороны отчитался о проведении первого этапа функционального анализа деятельности центрального аппарата ведомства. По его словам, в результате оптимизировано более 300 штатных единиц министерства, генерального штаба и местных органов военного управления, за счет чего с 2020 года ежегодная экономия составит более 450 млн тенге. Эти средства будут направлены на материальное стимулирование воинского состава.

Кроме того, Нурлан Ермекбаев рассказал об итогах очередного армейского призыва, подготовке к зимнему периоду обучения и переводе военной техники на зимний режим эксплуатации. Были затронуты вопросы развития сил воздушной обороны и военно-морских сил, подготовки к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне , а также социальной защиты военнослужащих.

В завершение Касым-Жомарт Токаев дал министру обороны ряд конкретных поручений, направленных на приведение Вооруженных сил страны в соответствие с требованиями современности.

Напомним: 24 июня текущего года в Арыси произошел взрыв и пожар на территории хранилищ боеприпасов . Весь город был экстренно эвакуирован. В результате происшествия погибли три человека: двое военнослужащих контрактной службы и мужчина, в машину которого попал снаряд.

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