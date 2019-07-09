В Вооруженных силах РК проводят проверку объектов хранения боеприпасов

Нур-Султан. 8 июля. Kazakhstan Today - Специальной комиссией начата проверка объектов хранения боеприпасов Вооруженных сил Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По приказу министра обороны Нурлана Ермекбаева с целью тщательной проверки обеспечения безопасности хранения боеприпасов, создана специальная комиссия, которая начала проверку во всех регионах страны, сообщили в пресс-службе Минобороны РК.

В состав комиссии вошли высококвалифицированные компетентные военные специалисты, обладающие специальными техническими познаниями в области организации хранения боеприпасов, а также имеющие соответствующий практический опыт, в том числе по вопросам обеспечения противопожарной и противодиверсионной безопасности.

Данные военнослужащие проходили службу на командных должностях, связанных с хранением боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения в частях, соединениях и базах Вооруженных сил РК, в том числе в должностях заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК генерал-майор запаса В. Назаренко и начальника Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС РК генерал-майор запаса М. Даиров.

В ходе работы комиссией будут проверены условия и порядок хранения боеприпасов, соблюдение требований пожарной безопасности, дана оценка возможным рискам возникновения чрезвычайных ситуаций, а также будет оказана практическая помощь на местах и определены меры по повышению уровня безопасности объектов хранения боеприпасов", - отметили в пресс-службе.





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