В фонд помощи жителям Арыси поступило 1,6 млрд тенге

Как сообщили в пресс-службе акимата Туркестанской области, из общей суммы от физических лиц поступило 258 802 780 тенге 16 тиынов.
По данным акимата, в помощь арысцам направляют деньги и неравнодушные граждане других стран. От них на счёт поступили 105 049 рублей 25 копеек и 7 810 долларов.
В качестве гуманитарной помощи населению было собрано более 519 тонн продуктов питания, одежды, строительных материалов, уже распределено более 493 тонн. В настоящее время на складах хранится около 30 тонн. Гуманитарная помощь продолжает поступать.
Напомним, на восстановление Арыси необходимо 34,5 млрд тенге, еще три дня назад в фонд поступило 1,2 млрд тенге.
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