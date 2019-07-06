В фонд помощи жителям Арыси поступило 1,6 млрд тенге

Арысь. 5 июля. Kazakhstan Today - На сегодняшний день на счёт корпоративного Фонда социального развития "Туркестан" для пострадавших жителей города Арыс поступило 1 652 359 808 тенге 89 тиынов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе акимата Туркестанской области, из общей суммы от физических лиц поступило 258 802 780 тенге 16 тиынов.

По данным акимата, в помощь арысцам направляют деньги и неравнодушные граждане других стран. От них на счёт поступили 105 049 рублей 25 копеек и 7 810 долларов.

В качестве гуманитарной помощи населению было собрано более 519 тонн продуктов питания, одежды, строительных материалов, уже распределено более 493 тонн. В настоящее время на складах хранится около 30 тонн. Гуманитарная помощь продолжает поступать.





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