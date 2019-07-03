Арысь. 2 июля. Kazakhstan Today - В помощь арысцам на счет фонда "Туркестан" поступило 1,2 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

"На счет корпоративного фонда социального развития "Туркестан" для пострадавших в городе Арыси от неравнодушных казахстанцев поступило более 1 млрд 200 млн тенге", - сообщила пресс-служба акима Туркестанской области.

Кроме этого, со всего Казахстана в город продолжает поступать гуманитарная помощь.

На сегодняшний день на склады поступило 510 тонн гуманитарной помощи. Работники штаба распределили среди жителей города более 400 тонн продовольствия, бытовых предметов, средств личной гигиены, одежды, химии, и прочего", - отметили в акимате.

Также сообщается, что на складах гуманитарной помощи Арыси установлены онлайн-веб-камеры. Прямая трансляция осуществляется на сайте www.barlau.kz/company/tx/.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства