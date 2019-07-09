Комиссия Минобороны прибыла в Арысь для проведения внутреннего служебного расследования

Вместе с Н. Ермекбаевым в город прибыла комиссия Главной инспекции Министерства обороны РК для проведения внутреннего служебного расследования по выявлению причин чрезвычайного происшествия.
На месте работ проведен инструктаж на предмет соблюдения мер безопасности с личным составом инженерно-саперных, материально-технических подразделений и с военными пожарными, которые выполняют мероприятия по очистке территорий от фрагментов боеприпасов.
Руководством оборонного ведомства поставлен ряд конкретных задач. В первую очередь обеспечение безопасности гражданских лиц, во вторую - безопасность военнослужащих, выполняющих работы по поиску и вывозу частей боеприпасов", - сообщает пресс-служба Минобороны.
Также состоялась встреча с личным составом подразделений ВС РК, который работает круглосуточно в сложных погодных условиях.
Напомним, в регионе начаты работы по погрузке и вывозу уцелевших боеприпасов, а также уничтожению фрагментов боеприпасов.
В Минобороны подчеркнули, что для жителей города данные работы опасности не представляют.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства