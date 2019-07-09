Комиссия Минобороны прибыла в Арысь для проведения внутреннего служебного расследования

Арысь. 8 июля. Kazakhstan Today - Накануне министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев прибыл в Арысь, где совершил облет окрестностей города, осмотрел арсенал и прилегающую территорию, а также проинспектировал полигон по уничтожению фрагментов боеприпасов, передает Kazakhstan Today.

Вместе с Н. Ермекбаевым в город прибыла комиссия Главной инспекции Министерства обороны РК для проведения внутреннего служебного расследования по выявлению причин чрезвычайного происшествия.

На месте работ проведен инструктаж на предмет соблюдения мер безопасности с личным составом инженерно-саперных, материально-технических подразделений и с военными пожарными, которые выполняют мероприятия по очистке территорий от фрагментов боеприпасов.

Руководством оборонного ведомства поставлен ряд конкретных задач. В первую очередь обеспечение безопасности гражданских лиц, во вторую - безопасность военнослужащих, выполняющих работы по поиску и вывозу частей боеприпасов", - сообщает пресс-служба Минобороны.

Также состоялась встреча с личным составом подразделений ВС РК, который работает круглосуточно в сложных погодных условиях.

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