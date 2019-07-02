Министерство обороны приступило к утилизации боеприпасов в Арыси

Арысь. 1 июля. Kazakhstan Today - В Арыси Туркестанской области сегодня начаты работы по уничтожению фрагментов невзрывоопасных боеприпасов, передает Kazakhstan Today.
Работы будут проводиться в будние дни с 09.00 до 18.00. Утилизацией фрагментов будут заниматься подразделения инженерных войск Вооруженных сил", - сообщили в пресс-службе Минобороны.
По информации ведомства, фрагменты боеприпасов, не подлежащие транспортировке, будут уничтожены на территории арсенала. Остальные фрагменты будут вывезены за 60 километров севернее Арыси и уничтожены в установленном порядке на специально оборудованном полигоне "КазАрсенала", который занимается утилизацией боеприпасов на основании лицензии.
Во время утилизации будут слышны хлопки, которые не представляют опасности для местного населения. Оборонное ведомство просит не поддаваться панике, приняты все необходимые меры безопасности при проведении этапов утилизации", - предупредили в министерстве.
Как сообщалось ранее, 24 июня в Арыси произошел взрыв и пожар на территории хранилищ боеприпасов. Была срочно проведена эвакуация всех жителей города. Сейчас арысцы вернулись в свои дома. В результате происшествия погибли три человека: двое военнослужащих контрактной службы и также мужчина, в машину которого попал снаряд. Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил восстановить все поврежденные объекты Арыси до 1 августа.
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