Арысь. 11 октября. Kazakhstan Today - Военнослужащий погиб при детонации боеприпаса на полигоне близ Арыси, передает Kazakhstan Today.

11 октября в ходе плановых работ по уничтожению собранных фрагментов боеприпасов на территории специально оборудованного полигона (в 60 километрах от города Арыси) произошла преждевременная детонация фрагмента боеприпаса. В результате старший группы, начальник инженерной службы войсковой части майор Акишев А.С. получил ранения, несовместимые с жизнью", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.

В ведомстве отметили, что, согласно информации с места происшествия, работы проводились с соблюдением необходимых мер безопасности. Точные причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает следственная группа.

Данная ситуация не представляет угроз и рисков для жителей близлежащих населенных пунктов и находится под контролем", - подчеркнули также в пресс-службе.

Минобороны окажет всю необходимую помощь родным погибшего военнослужащего.

Ранее, в сентябре, при детонации фрагмента боеприпаса неподалеку от Арыси пострадали десять военнослужащих

24 июня текущего года в Арыси произошел взрыв и пожар на территории хранилищ боеприпасов . Весь город был экстренно эвакуирован. В результате происшествия погибли три человека: двое военнослужащих контрактной службы и мужчина, в машину которого попал снаряд.

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