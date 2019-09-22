Арысь. 21 сентября. Kazakhstan Today - Десять военнослужащих пострадали при детонации фрагмента боеприпаса неподалеку от Арыси, передает Kazakhstan Today.
21 сентября в ходе плановых подрывных работ на территории специально оборудованного полигона (в 60 километрах от Арыси) произошла самопроизвольная детонация фрагмента боеприпаса. В результате 10 специально подготовленных саперов - военнослужащих по контракту - получили осколочные ранения", - сообщила пресс-служба Министерства обороны РК.
Пострадавшие дотавлены в полевой госпиталь Министерства обороны. Им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме.
Проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего, добавили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, 24 июня в Арыси произошел взрыв и пожар на территории хранилищ боеприпасов. Была срочно проведена эвакуация всех жителей города. Сейчас арысцы вернулись в свои дома. В результате происшествия погибли три человека: двое военнослужащих контрактной службы и мужчина, в машину которого попал снаряд.
Погибших в Арыси военнослужащих посмертно наградили государственными наградами. Они принимали участие в тушении пожара на складе боеприпасов.
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