Арысь. 15 сентября. Kazakhstan Today - Погибших в Арыси военнослужащих посмертно наградили государственными наградами, передает Kazakhstan Today.

Министр обороны РК Нурлан Ермекбаев в ходе еженедельной поездки в город Арысь вручил государственные награды семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в Арыси 24 июня 2019 года.

"Указом президента - Верховного главнокомандующего ВС РК от 7 августа 2019 года "О награждении государственными наградами" за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденами "Айбын" II степени посмертно награждены старший сержант Бауыржан Алимбеков и сержант Абдикул Ахметов", - сообщили в Министерстве обороны РК.

Военнослужащие принимали участие в тушении пожара на складе боеприпасов и достойно исполнили свой воинский долг. Абдикул и Бауыржан служили в одной войсковой части, по службе характеризовались исключительно положительно, были ответственными и инициативными, в рамках своих должностных обязанностей всегда с высокой ответственностью подходили к выполнению поставленных задач.

Сослуживцы вспоминают профессионализм, с которым каждый из них подходил к своим служебным обязанностям, а также общительность и отзывчивость в общении с коллективом.

Погибших военнослужащих почтили минутой молчания. В память о своих боевых товарищах торжественным маршем прошагал личный состав войсковых частей Арыси.

Как сообщалось ранее, 24 июня в Арыси произошел взрыв и пожар на территории хранилищ боеприпасов . Была срочно проведена эвакуация всех жителей города. Сейчас арысцы вернулись в свои дома. В результате происшествия погибли три человека: двое военнослужащих контрактной службы и также мужчина, в машину которого попал снаряд.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства