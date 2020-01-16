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Нужен отдельный законопроект по безопасности арсеналов и складов - Нигматулин

15.01.2020, 14:16 10315
Нужен отдельный законопроект по безопасности арсеналов и складов - Нигматулин
Нур-Султан. 15 января. Kazakhstan Today - Вопросы повышения ответственности в сфере обороны и безопасности подняли сегодня депутаты на пленарном заседании мажилиса, передает Kazakhstan Today.
 
В ходе рассмотрения в 1-м чтении законодательных поправок по вопросам военного положения речь, в частности, шла об ответственности за нарушение Правил установления запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных сил и воинских формирований. 
 
"Вопрос безопасности арсеналов и складов Вооруженных сил и других войск очень важен, особенно после известных событий в Арыси. Событие в Арыси произошло в июне прошлого года, а необходимых мер на уровне нормативно-правовых актов до сих пор не принято", - отметил председатель мажилиса Нурлан Нигматулин.
 
При этом спикер палаты подчеркнул, что существующие правила установления запретных зон и запретных районов, утвержденные Министерством обороны в 2015 года, зачастую не исполняются. Согласно приведенным данным, из 58 объектов хранения по стране вокруг 18 (в пределах запретных зон и районов) имеются различные производственные объекты, дорожная, энергетическая инфраструктура, есть и жилые дома.
 

Другими словами, правила есть, а рычаги и механизмы контроля не установлены. Может быть, целесообразно разработать самостоятельный законопроект для решения этих вопросов", - акцентировал внимание Нурлан Нигматулин. 

 
По словам спикера мажилиса, необходимо обязать местные исполнительные органы при выделении на различные цели земельных участков соблюдать требования по безопасному удалению от арсеналов, баз и складов с введением административной ответственности. Кроме того, необходимо обновить и правила, пересмотреть требования по границам запретных зон и районов в зависимости от видов, типов и объемов хранения.
 

В этой связи поручаю профильному Комитету мажилиса взяться за подготовку законопроекта. И, наверное, этот закон должен быть принят до конца текущей сессии", - подчеркнул Нурлан Нигматулин, напомнив, что, согласно поручению Совбеза, законодательные нормы по данному вопросу должны быть приняты не позднее июня 2020 года.

 
В ходе рассмотрения законопроекта депутаты подняли вопрос и о необходимости получения военнообязанными и призывниками личного учетно-воинского документа. Депутатами предлагается внести необходимую норму в КоАП, закрепляющую ответственность за неисполнение этого. 
 

Военнообязанный должен иметь учетно-воинский документ. Правильно здесь было сказано, если есть обязанность, то должна быть и ответственность", - отметил спикер мажилиса. 

 
При этом, по словам Нурлана Нигматулина, в действующем законодательстве нет ни обязанности, ни ответственности за наличие учетно-воинских документов. 
 
Согласно статистике за 2019 год, 36% военнообязанных не получили указанные документы. 
 

А если завтра, условно говоря, в этих военнообязанных появится необходимость? Каким образом в считанные часы десятки тысяч военнослужащих будут обеспечены военными билетами? Военнообязанные должны своевременно получать учетно-воинский документ и нести административную ответственность за уклонение от этой обязанности. Тем более что речь идёт об укреплении обороноспособности страны", - цитирует Нигматулина пресс-служба мажилиса.


Как сообщалось ранее, 24 июня прошлого года в Арыси произошел взрыв и пожар на территории хранилищ боеприпасов. Весь город был экстренно эвакуирован. 
 

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