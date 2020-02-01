Мамин предложил перевести госзакупки в ЕАЭС в электронный формат до конца 2021 года

Алматы. 31 января. Kazakhstan Today - Сегодня в Алматы в рамках заседаний Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в узком и расширенном составах премьер-министр РК Аскар Мамин выдвинул ряд инициатив по решению актуальных вопросов экономической интеграции на пространстве ЕАЭС, передает Kazakhstan Today.

В частности, А. Мамин акцентировал внимание на необходимости ускоренного согласования инициированных казахстанской стороной поправок в Порядок устранения барьеров, которые позволят ускорить процесс рассмотрения обращений до 3-х месяцев.

На сегодня ведется реестр согласованных препятствий. Он содержит 68 препятствий. Мы 3 года назад данный реестр начинали с 60 препятствий. Вместо того, чтобы снизить данный показатель, к сожалению, мы с каждым годом его увеличиваем, создавая все новые барьеры либо затягивая их устранение", - сказал А. Мамин.

Глава правительства Казахстана предложил до конца 2021 года полностью перевести в электронный формат госзакупки, проводимые в странах ЕАЭС.

Обеспечение участия в госзакупках, проводимых в электронных форматах, посредством взаимного признания электронных цифровых подписей, является одной из целей развития рынка госзакупок", - подчеркнул он.

Премьер-министр РК также выступил с инициативой проработки внесения изменений в Договор о ЕАЭС в части возмещения ущерба бизнесу при нарушении общих правил конкуренции.

На сегодня, в соответствии с правом ЕАЭС, в случае наложения штрафа хозяйствующему субъекту при нарушении общих правил конкуренции, штрафы подлежат перечислению в бюджет той страны, где зарегистрирован совершивший нарушение хозяйствующий субъект. При этом пострадавшая сторона лишается возможности компенсации ущерба", - сказал А. Мамин.

Он отметил необходимость усиления совместной работы в рамках ЕАЭС по развитию цифровой экономики и современных высокотехнологичных сфер, а также выработки совместной тактики по борьбе с пиратской продукцией.

Кроме того, участники заседания рассмотрели ход работы по подготовке проекта Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, устранению барьеров в рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС, интеграции национальных информационных систем, внедрению расчетно-клиринговой системы для перечисления ввозных таможенных пошлин в национальных валютах между государствами-членами ЕАЭС, подготовке проекта соглашения о регулировании алкогольного рынка, формировании экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС и другие вопросы, сообщает пресс-служба главы правительства.

По итогам заседания ЕМПС подписаны соответствующие решения, распоряжения и поручения. Решено, что следующее заседание ЕМПС состоится 9-10 апреля 2020 года в Минске.





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