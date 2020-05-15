Нур-Султан. 14 мая. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента РК приняли ряд законов, передает Kazakhstan Today.

В ходе заседания депутатами принят закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам чрезвычайного положения".

Документ разработан в целях оперативного принятия мер в период чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя", - отметили в сенате.

По словам Тулеубека Мукашева, реализация законопроекта позволит обеспечить социально-экономическую стабильность и устойчивость всей государственной системы, а также национальную безопасность посредством эффективной антикризисной политики.

Кроме того, сенаторами принят закон о внесении поправок в законодательство по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации. Целью документа является совершенствование системы мобилизационной подготовки и мобилизации, а также государственной системы гражданской защиты в части формирования, хранения и использования государственного материального резерва.

Сенатор Талгат Мусабаев отметил, что принятие законопроекта позволит повысить ответственность лиц за неисполнение обязанностей в области мобилизационной подготовки, установить постоянный контроль за организацией и проведением мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации, а также сохранить и своевременно обновить запасы материальных ресурсов в государственном материальном резерве.

Сегодня же депутаты верхней палаты парламента ратифицировали Конвенцию о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений.

Основной задачей ратификации является создание на территории Казахстана указанных в Конвенции особых условий для деятельности специализированных учреждений. В частности, такие учреждения, их активы, доходы и другая собственность освобождаются от всех прямых налогов, а должностные лица пользуются теми же преференциями, что и должностные лица Организации Объединенных Наций.

По словам Тулеубека Мукашева, принятие законопроекта создаст в стране благоприятные условия для деятельности специализированных учреждений, которые будут способствовать расширению и углублению двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также повышению его координации и эффективности.

Сенаторы рассмотрели проект закона "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан". Основными задачами документа являются реализация конституционного права граждан страны мирно и без оружия проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования, а также определение специализированных мест, где возможно их проведение.

По поручению главы государства проектом предусмотрено введение уведомительного порядка проведения мирных собраний.

При обсуждении законопроекта сенаторы предложили ряд концептуальных изменений. Так, количество специализированных мест для пикетов, собраний и митингов в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и областных центрах должно составлять не менее трех в центральных частях каждого района города. Вместе с тем предлагается исключить обязанность организатора мирных собраний по требованию от участников мирных собраний не скрывать свое лицо, в том числе не использовать предметы одежды или иные средства, препятствующие распознаванию лица. При этом предлагается закрепить право организаторов и участников мирного собрания на использование средств индивидуальной защиты, направленных на охрану здоровья. Эти и другие поправки сенаторов нашли свое отражение в итоговом тексте документа.

Рассмотренные законопроекты окажут позитивное влияние на дальнейшее развитие страны. Есть все основания говорить, что предлагаемые документы являются серьезным шагом на пути Казахстана к дальнейшему развитию политических процессов, обеспечению прав человека и демократизации", - подчеркнул Спикер Сената Маулен Ашимбаев.

В целом новым проектом закона определен статус, права и обязанности как организаторов, так и участников мирных собраний, устанавливаются компетенции государственных органов. В новом проекте закреплен исчерпывающий перечень оснований для отказа в проведении мирных собраний. Установлено, что отказ должен быть мотивированным и обоснованным.

Кроме того, предлагается норма, которая предусматривает, что нарушение участником (участниками) мирных собраний требований законодательства не будет являться основанием для прекращения самого мирного собрания.

На заседании был рассмотрен и сопутствующий документ о внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты по вопросам порядка организации и проведения мирных собраний.

По итогам обсуждения законопроектов сенатом принято решение направить их в мажилис с внесенными депутатами изменениями и дополнениями.

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