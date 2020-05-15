Сенат вернул в мажилис законопроект о мирных собраниях: запрета скрывать лица не будет

Нур-Султан. 14 мая. Kazakhstan Today - Депутаты сената сегодня на пленарном заседании вернули со своими поправками в мажилис законопроект "О порядке организации и проведения мирных собраний в РК", передает Kazakhstan Today.

Как сообщил сенатор Сарсенбай Енсегенов, в ходе подготовки законопроекта ко второму чтению было проведено несколько заседаний рабочей группы, в ходе обсуждений решено внести поправки, пишет "Казинформ"

В частности, проектом закона была закреплена обязанность - не скрывать участниками собрания свое лицо, в том числе не использовать предметы одежды или иные средства, препятствующие распознаванию лиц.

Поскольку вопросы обеспечения общественного порядка относятся к компетенции внутренних органов, такая норма предусматривалась и для организаторов. Комитет предлагает исключить данную норму, потому что в некоторых случаях участникам мирных собраний необходимо использовать средства индивидуальной защиты, предназначенные для охраны здоровья. Если мы сохраним данную норму, то мы в какой-то мере будем ограничивать права наших граждан", - подчеркнул Сарсенбай Енсегенов.

Также, отметил депутат, вносится дополнение, которое позволяет участникам мирных собраний использовать средства индивидуальной защиты, предназначенные для охраны здоровья. В целом сенат внес около 30 поправок, и половина из них принята.

По информации Kazpravda.kz , предлагается ввиду широкого толкования исключить основание для отказа в проведении мирных собраний, если это может повлечь нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создать помехи для бесперебойного функционирования транспорта, объектов инфраструктуры, повлечь нарушение сохранности зеленых насаждений, малых архитектурных форм и иного имущества, а также препятствовать свободному передвижению граждан, не участвующих в мирных собраниях.

Исключаются основания для прекращения мирного собрания, среди которых совершение участниками мирных собраний насильственных действий, а также нарушение организатором мирного собрания требований рассматриваемого законопроекта, касающихся порядка организации и проведения мирных собраний.

Кроме того, предлагается норма, которая предусматривает, что нарушение участником или отдельными участниками мирных собраний требований законопроекта влечет прекращение их участия в мирных собраниях. При этом в случае устранения нарушения мирное собрание будет продолжено.

Вместе с тем в законопроекте предлагается установить, что в центральных частях районов в городах республиканского значения, столицы, а также в административных центрах областей количество специализированных мест для организации и проведения пикетирования, собраний или митингов должно составлять не менее трех, сообщает Zakon.kz

Правительственный вариант законопроекта, который был обсуждён на разных площадках, в том числе и регионах, в мажилисе также претерпел существенные изменения

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