Мажилис в первом чтении принял законопроект о митингах

Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - Мажилис в первом чтении принял законопроект "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан" с сопутствующими поправками, передает Kazakhstan Today.

Обсуждение новелл законопроекта на пленарном заседании вызвало ряд вопросов. В частности, депутаты подняли вопрос специализированных мест для разных видов мирных собраний. Если в ряде случаев определение таких мест, по мнению депутатов, оправдано мерами безопасности, удобства и обеспечения нормального функционирования инфраструктуры населенного пункта, то, к примеру, для одиночных пикетов - не целесообразно, за исключением зон запрета", - сообщает пресс-служба мажилиса.

По мнению депутатов, целесообразно предусмотреть в законопроекте возможность проведения пикетов не только в специализированных местах. Но в то же время должны быть так называемые зоны запрета, то есть места, в которых проведение одиночных пикетов запрещается. Это стратегические, военные объекты, объекты жизнеобеспечения и другие. И этот перечень надо чётко прописать в законопроекте.

Кроме того, для прозрачности и объективности информации о наличии и занятости специализированных мест депутаты инициировали поправку, согласно которой акимат будет обязан размещать на своем интернет-ресурсе перечень таких мест и информацию об их занятости.

Отдельное внимание парламентарии уделили срокам уведомления о проведении мирного собрания. По мнению мажилисменов, предлагаемые в правительственном варианте сроки должны быть сокращены. Эта норма будет доработана до второго чтения", - информирует пресс-служба.

По мнению депутатов, необходимо пересмотреть и предложенные в правительственном варианте нормы о правах журналистов, которые дублируют нормы действующего закона о СМИ.

Выслушав пояснения разработчиков, а также представителей МВД, мажилисмены подчеркнули важность доработки и сокращения количества норм.

Этот законопроект, бесспорно, соответствует концепции "слышащего государства". Нужно отметить, что этот проект закона принципиально изменит существующую практику организации и проведения собраний и митингов. Также он обеспечит оптимальное сочетание как прав граждан, так и их ответственности при проведении собраний и митингов", - подчеркнул спикер мажилиса.

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