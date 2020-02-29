Антиконституционные лозунги недопустимы - Токаев

Нур-Султан. 28 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что мирные собрания должны проводиться в отведенных для этого местах, передает Kazakhstan Today.

По мнению президента, закон о мирных собраниях должен предусматривать уведомительный характер их проведения.

Организаторы обязаны проинформировать власти о планируемом количестве участников для обеспечения их безопасности и общественного порядка. Мирные собрания должны проводиться в отведенных местах. Антиконституционные лозунги недопустимы", - написал глава государства в Твиттере.





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