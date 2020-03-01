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Абаев: Законопроект о мирных собраниях претерпит существенные изменения

29.02.2020, 15:02 9478
Нур-Султан. 29 февраля. Kazakhstan Today - Законопроект "О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в РК" претерпит существенные изменения, передает Kazakhstan Today.
 

Законопроект ("О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в РК". - Прим. агентства) претерпит определенные и даже существенные изменения. Мы будем исходить не только из интересов юристов, государственных органов, но также из интересов обычных граждан Казахстана, которые хотят выразить свою позицию, в том числе и через митинг", - сказал Даурен Абаев в ходе обсуждения законопроекта сегодня в Астане.

 
По его словам, "есть определенные согласования с государственными органами, есть процедуры. Это достаточно долгий процесс".
 
 
 

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