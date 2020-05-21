Мажилис одобрил поправки сената в проект закона о митингах

Внесенные изменения и дополнения направлены на уточнение ряда норм законопроекта. В частности, предлагается установить в центральных частях районов в городах республиканского значения, в столице и в административных центрах областей обязательное количество специализированных мест для организации и проведения мирных собраний", - сообщает пресс-служба мажилиса.

Также вносится норма, согласно которой организатор и участник мирных собраний имеют возможность использовать средства индивидуальной защиты для защиты своего здоровья в случае неблагоприятной экологической ситуации, сезонных эпидемий - заболеваний ОРВИ, гриппом и другими.

В частности, проектом закона была закреплена обязанность не скрывать участниками собрания свое лицо, в том числе не использовать предметы одежды или иные средства, препятствующие распознаванию лиц. Эту норму было решено исключить.

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