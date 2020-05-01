Сенат одобрил законопроект о порядке проведения мирных собраний в РК и поправки к нему

Нур-Султан. 30 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня в сенате депутаты палаты одобрили законопроекты "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования миграционных процессов", "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты материнства и детства", а также законопроект о порядке организации и проведения мирных собраний в РК и поправки к нему, передает Kazakhstan Today.

Сенаторы одобрили в первом чтении законопроект о порядке организации и проведения мирных собраний в РК , а также поправки в законодательство по вопросам порядка организации и проведения мирных собраний, основными целями которого являются реализация конституционного права граждан мирно и без оружия собираться, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование", - сообщает пресс-служба сената.

Как отметил, представляя законопроект министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, документ будет способствовать совершенствованию миграционного законодательства.

Законопроект предусматривает создание благоприятных условий для этнических репатриантов, прибывающих в РК и переселенцев, построение эффективной системы внешней трудовой миграции, ориентированной на удовлетворение потребностей экономики страны, создание благоприятного инвестиционного климата, расширение правовой базы в сфере регулирования миграционных процессов с учетом передового международного опыта и пресечение нелегальной миграции.

Его целью является создание правовой основы для обеспечения защиты детей пострадавших от террористической деятельности и вернувшихся из зон боевых действий", - уточнили в пресс-службе сената.

Кроме того, депутатами палаты было ратифицировано Рамочное соглашение о партнерстве (поправки и дополнения к Рамочному соглашению о партнерстве между правительством Республики Казахстан и Азиатским банком развития по усилению сотрудничества в целях экономической диверсификации, устойчивому развитию и всеобъемлющему росту Республики Казахстан, от 4 мая 2014 года).

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