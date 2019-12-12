Мажилис одобрил в первом чтении законопроект по вопросам регулирования миграционных процессов

Нур-Султан. 11 декабря. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса сегодня на пленарном заседании одобрили в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования миграционных процессов", передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты населения, задачами законопроекта является: создание благоприятных условий для этнических репатриантов, прибывающих в Казахстан и переселенцев; построение эффективной системы внешней трудовой миграции, ориентированной на удовлетворение потребностей экономики страны, создание благоприятного инвестиционного климата; расширение правовой базы в сфере регулирования миграционных процессов с учетом передового международного опыта и пресечение нелегальной миграции.

По действующему законодательству, этнические казахи для получения статуса оралмана должны подтвердить факт своего проживания на территории иностранного государства до приобретения независимости Казахстаном. На практике этнические казахи, родившиеся после 1991 года, не могут предоставить такие документы. В связи с этим главным критерием для присвоения статуса оралмана будет факт, что этнический казах ранее не состоял в гражданстве РК", - сообщил министр труда и соцзащиты населения Биржан Нурымбетов.

Также, по информации пресс-службы, предлагается законодательно предусмотреть право оралманов одновременно подать документы на получение разрешения на постоянное проживание и приобретение казахстанского гражданства.

В целях создания благоприятных условий для инвесторов предусматривается распространение действия разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) на другие административно-территориальные единицы. При этом работодатель должен оплатить налоговый сбор в бюджет каждого региона, указанного в разрешении, а также иметь договор на выполнение работ и оказание услуг в соответствующих регионах. Законопроект также предусматривает расширение возможностей для высококвалифицированных иностранных работников самостоятельно трудоустроиться в приоритетных секторах экономики на основании справки о квалификации, предлагается передать данную компетенцию от МТСЗН РК на уровень местных исполнительных органов", - проинформировал Биржан Нурымбетов.

В ведомстве отметили, что в связи с учащением фактов привлечения субъектами малого предпринимательства трудовых иммигрантов к нелегальной деятельности в бизнесе предлагается приравнять трудовых иммигрантов к "сезонным работникам", согласно действующей системе привлечения ИРС, при уплате налогового сбора в 8 МРП в месяц. При этом для сезонных работников будет определен перечень профессий, по которым они могут быть привлечены.

В целях расширения правовой базы в сфере миграционных процессов и пресечения нелегальной миграции предлагается следующее. Первое, внедрить государственную пошлину в размере 4 МРП за выдачу разрешения на постоянное место жительство для иностранцев.

Второе, имплементировать международные положения по реадмиссии в национальное законодательство.

Третье, внести дополнения, предусматривающие ограничения по выезду лиц на ПМЖ, имеющих задолженность по исполнительному производству.

Четвертое, для упрощения порядка оформления гражданства РК предлагается определить категорию лиц (этнические казахи, лица без гражданства, лица с паспортами СССР образца 1974 года, а также женщины, подпадающие под действие Конвенции о гражданстве замужней женщины), на которых не распространяются законодательные нормы по проживанию на территории Казахстана менее 183 дней в течение 1 года и наличию административных нарушений.

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