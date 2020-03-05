Мажилис одобрил законопроект о пособиях семьям с восемью и более детьми

Нур-Султан. 4 марта. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса сегодня на пленарном заседании одобрили инициированные депутатами поправки по вопросам защиты материнства и детства, передает Kazakhstan Today.

Законопроектом вносится норма по установлению пособия семьям, имеющим восемь и более детей , по четыре месячных расчетных показателя на каждого ребенка. Выплата пособия предусматривается с 1 января 2020 года, сообщила пресс-служба мажилиса.

Кроме того, в документе предлагается закрепить компетенцию уполномоченного органа в области образования и науки по осуществлению межотраслевой координации по вопросам социальной реабилитации детей, пострадавших от террористической деятельности. Также определен перечень социальных услуг, направленных на социальную реабилитацию детей, пострадавших от террористической деятельности.

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