Сенат вернул в мажилис проект Кодекса о здоровье народа

Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today - Сенат парламента Казахстана вернул в мажилис проект Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" и сопутствующий законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения", передает Kazakhstan Today.

По итогам всестороннего обсуждения законопроектов сенатом принято решение направить их в мажилис с учетом предлагаемых изменений и дополнений, сообщает пресс-служба палаты.

По словам спикера сената Маулена Ашимбаева, рассмотренные законопроекты придадут новый импульс развитию отечественного здравоохранения.

Проект Кодекса был всесторонне обсужден и проработан с участием всех комитетов сената. Рассмотрев актуальные вопросы, которые обсуждались в обществе, были даны конкретные предложения. После этого сенат внес несколько важных изменений в проект Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" и в сопутствующий законопроект. Все поправки, в первую очередь, направлены на реализацию данных на третьем заседании Национального совета общественного доверия поручений главы государства, касающихся сферы здравоохранения. В целом, уверен, что Кодекс и сопутствующий законопроект будут способствовать укреплению здоровья нации, внесут свой вклад в развитие отечественной медицины, а также обеспечат защиту прав медицинских работников", - отметил он.

В частности, изменения в статью 77 Кодекса предусматривают уточнение, что граждане Республики Казахстан вправе "дать информированное согласие или отказ на лечение и проведение других медицинских вмешательств, в том числе профилактических прививок ".

В статье 78 предложено отказаться от формулировок о правах ребенка на получение в доступной форме информации об охране репродуктивного здоровья "в целях предотвращения нежелательной беременности и распространения инфекций, передающихся половым путем". Поправками закрепляется право детей лишь на "получение в доступной форме информации об охране репродуктивного здоровья".

Кроме того, изменения в проект закона четко регламентируют и систематизируют права введения ограничительных мероприятий главным государственным санврачом в случае угрозы возникновения эпидемий и инфекционных заболеваний.

Также по поручению президента страны К. Токаева данному на третьем заседании Национального совета общественного доверия, рассмотрен вопрос законодательного регулирования ответственности медицинского персонала за " врачебные ошибки ".

В Уголовном кодексе сохраняется специальная глава "Медицинские уголовные правонарушения", состоящая из 7 статей. Ввиду невысокой степени общественной опасности в разряд административных переводится нарушение порядка проведения клинических исследований и применения новых методов и средств профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, если они не совершены должностными лицами либо не повлекли тяжкие последствия. Во избежание уголовного преследования врачей по необоснованным заявлениям предусматривается, что для возбуждения уголовного дела необходимо будет заключение экспертной комиссии", - уточнили в пресс-службе.

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