Пересмотреть ответственность за врачебные ошибки поручил Токаев

Нур-Султан. 27 мая. Kazakhstan Today - Пересмотреть ответственность за врачебные ошибки поручил на заседании Национального совета общественного доверия глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.

Совсем недавно любые упоминания о казахстанской медицине вызывали сплошной поток негатива. Нередки были факты незаконного, несправедливого уголовного преследования за так называемые врачебные ошибки. Нужно эту практику пересмотреть, на мой взгляд. В частности, критически проанализировать целесообразность уголовной ответственности, причем непременной уголовной ответственности медработников за так называемое ненадлежащее выполнение своих обязанностей. Степень халатности четко установить в ходе следствия очень сложно", - сказал Токаев.

По его словам, следует также пересмотреть применение уголовного наказания за нарушение порядка клинических исследований.

Степень халатности четко установить в ходе следствия очень сложно. В то же время под уголовной статьей находятся немало медиков, мы это знаем. Угроза наказания отталкивает медицинских специалистов от науки. Вышесказанное, конечно, не снимает с врачей ответственности за жизни и здоровье граждан. Но такая ответственность должна быть административной и гражданско-правовой - как в развитых странах мира. Поручаю разработать и внедрить систему юридической и финансовой защиты и ответственности медицинских работников, включая гарантирование профессиональной деятельности", - заключил Токаев.

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