Сенат принял поправки по вопросам отслеживания международных автомобильных перевозок

Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента приняли закон "О внесении дополнений в закон Республики Казахстан "Об автомобильном транспорте" по вопросам отслеживания международных автомобильных перевозок", передает Kazakhstan Today.
Документом предусмотрено создание системы отслеживания транзитных перевозок с использованием навигационных пломб и ее инфраструктуры, определение национального оператора такой системы и порядка его взаимодействия, в том числе с государственными органами государств-членов Евразийского экономического союза.
К основным задачам законопроекта относятся установление компетенции правительства Республики Казахстан по определению национального оператора систем отслеживания международных перевозок на конкурсной основе в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках; закрепление норм законодательства по применению навигационных пломб при автомобильных перевозках через территорию Республики Казахстан, а также урегулирование вопросов взаимодействия, аренды пломб, ответственности", - уточнили в пресс-службе сената.
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