Мажилис одобрил поправки по вопросам отслеживания международных перевозок

Нур-Султан. 20 мая. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса палата одобрила в первом чтении разработанные депутатами законодательные поправки по вопросам отслеживания международных автомобильных перевозок, передает Kazakhstan Today.

Законопроект разработан парламентариями с учетом необходимости совершенствования государственного контроля за международными автомобильными перевозками, а также разработки комплекса мер по созданию системы отслеживания транзитных перевозок с использованием навигационных пломб", - сообщили в пресс-службе мажилиса.

В частности, вводятся понятия "информационная система отслеживания международных перевозок", "электронные идентификаторы (навигационные пломбы)".

Правительство Казахстана предлагается наделить компетенцией по определению национального оператора систем отслеживания международных перевозок.

Кроме того, устанавливаются требования, предъявляемые к перевозчикам при международных автомобильных перевозках в части использования навигационных пломб. Вводится административная ответственность за их умышленное повреждение или уничтожение.

Также законопроектом предлагается, что порядок использования навигационных пломб утверждается уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет.

Как подчеркнул председатель мажилиса Нурлан Нигматулин, этот законопроект - один из более чем 40 законодательных актов, разработанных по инициативе депутатов.

До конца сессии мы планируем взять в работу ещё десяток собственно разработанных законопроектов. Каждый из них направлен на решение актуальных вопросов жизни нашего общества, - подчеркнул Нигматулин.

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