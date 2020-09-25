Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене смертной казни

Решение о присоединении к международному протоколу об отмене смертной казни ранее, в тот же день, озвучил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на общеполитических прениях 75-й юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН. Он подчеркнул, что Казахстан привержен реализации основополагающего права на жизнь и человеческое достоинство.
В декабре 2019 года президент Казахстана в рамках реализации политических реформ в стране поручил Министерству иностранных дел начать процедуру присоединения ко Второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах", - напомнили в пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана.
Отмечается, что подписание этого международного документа является продолжением курса на постепенное сужение сферы применения смертной казни и гуманизацию уголовного законодательства.
Напомним, применение смертной казни в Республике Казахстан было полностью приостановлено указом президента РК о введении соответствующего моратория в 2003 году.
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