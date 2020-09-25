Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене смертной казни

Нью-Йорк. 24 сентября. Kazakhstan Today - Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни, передает Kazakhstan Today.

В декабре 2019 года президент Казахстана в рамках реализации политических реформ в стране поручил Министерству иностранных дел начать процедуру присоединения ко Второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах", - напомнили в пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана.

Отмечается, что подписание этого международного документа является продолжением курса на постепенное сужение сферы применения смертной казни и гуманизацию уголовного законодательства.

Напомним, применение смертной казни в Республике Казахстан было полностью приостановлено указом президента РК о введении соответствующего моратория в 2003 году.

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