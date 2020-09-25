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Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене смертной казни

24.09.2020 10342
Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене смертной казни
Нью-Йорк. 24 сентября. Kazakhstan Today - Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни, передает Kazakhstan Today.
 
Решение о присоединении к международному протоколу об отмене смертной казни ранее, в тот же день, озвучил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на общеполитических прениях 75-й юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН. Он подчеркнул, что Казахстан привержен реализации основополагающего права на жизнь и человеческое достоинство.
 

В декабре 2019 года президент Казахстана в рамках реализации политических реформ в стране поручил Министерству иностранных дел начать процедуру присоединения ко Второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах", - напомнили в пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана.

 
Отмечается, что подписание этого международного документа является продолжением курса на постепенное сужение сферы применения смертной казни и гуманизацию уголовного законодательства. 
 
Напомним, применение смертной казни в Республике Казахстан было полностью приостановлено указом президента РК о введении соответствующего моратория в 2003 году. 
 

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