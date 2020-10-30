МИД Казахстана обеспокоен нападениями на казахстанские предприятия в Кыргызстане

Нур-Султан. 29 октября. Kazakhstan Today - Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провел переговоры с главой МИД Кыргызстана Русланом Казакбаевым, прибывшим в Нур-Султан с рабочим визитом, передает Kazakhstan Today.

В ходе переговоров Тлеуберди выразил серьезную озабоченность фактами нападений на казахстанские предприятия в Кыргызстане и призвал кыргызскую сторону предпринять меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан и компаний РК", - сообщили в пресс-службе МИД РК.

По информации ведомства, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах. Подтверждена приверженность ранее достигнутым договоренностям на высшем и высоком уровнях.

Главы внешнеполитических ведомств отметили важность укрепления стратегического партнерства и многопланового сотрудничества двух стран в духе Договоров о вечной дружбе от 8 апреля 1997 года и о союзнических отношениях от 25 декабря 2003 года.

Также министры обсудили взаимодействие в рамках международных организаций. Особое внимание уделено сохранению позитивной динамики в развитии региональной кооперации в Центрально-Азиатском регионе.

Главы МИД договорились продолжить работу по взаимодействию в вопросах совместного противодействия глобальной пандемии COVID-19, заключили в пресс-службе.

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