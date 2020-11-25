Казахстан и Россия рассматривают возможность строительства газопровода от Барнаула до Усть-Каменогорска

Нур-Султан. 24 ноября. Kazakhstan Today - Министр энергетики РК Нурлан Ногаев сообщил о планах по газификации восточной части Казахстана за счет строительства газопровода из России, передает Kazakhstan Today.

По словам Ногаева, оптимальным вариантом газификации восточной части страны является строительство газопровода из Российской Федерации по маршруту Барнаул - Рубцовск - Семей - Усть-Каменогорск.

При этом предполагается отвод в сторону Павлодарской области в районе Семей. Строительство газопровода по указанному маршруту позволит газифицировать население данных регионов численностью 2,1 млн человек. Объем потребления оцениваем на уровне 2,3 млрд кубометров в год. Создана рабочая группа между АО "КазТрансГаз" и ПАО "Газпром". Вопрос прорабатывается с российской стороной", - отметил министр.

Напомним, глава правительства поручил Министерству энергетики совместно с заинтересованными госорганами и организациями в срок до 1 апреля 2021 года разработать актуализированный проект Генеральной схемы газификации РК.

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