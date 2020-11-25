Премьер поручил Минэнерго до апреля разработать актуализированный проект генсхемы газификации РК

Нур-Султан. 24 ноября. Kazakhstan Today - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы газификации населенных пунктов, передает Kazakhstan Today.

В Казахстане, как и на мировом энергетическом рынке, наблюдается опережающее развитие газовой промышленности по отношению к производству и потреблению других видов энергоносителей.

В текущем году ожидается рост потребления газа в РК до 16,5 млрд кубометров (объем потребления за 2019 год составил 16,3 млрд кубометра). Прежде всего, это связано с ростом количества потребителей, где для производства электроэнергии используется 50% газа, коммунально-бытового сектора - 36%, промышленности - 14%.

По итогам текущего года показатель газификации населения РК запланирован на уровне 53%, 9,8 млн человек будут иметь доступ к природному газу. В 2025 году уровень газификации достигнет 60% с подключением 2120 населенных пунктов или 11,7 млн жителей. Этому будет способствовать реализация 2 и 3 этапов проекта "Сарыарка", газификация Восточного Казахстана, а также расширение и реконструкция региональных сетей.

Глава правительства поручил Министерству энергетики совместно с заинтересованными госорганами и организациями в срок до 1 апреля 2021 года разработать актуализированный проект Генеральной схемы газификации РК.

В целях газификации северных регионов премьер-министр дал поручение завершить до 1 марта 2021 года актуализацию ТЭО и получение всех экспертиз по реализации 2 и 3 этапов проекта газопровода "Сарыарка".

Отмечена также необходимость подготовки до 1 апреля 2021 года концепции газификации Восточно-Казахстанской области.

Акиматам Туркестанской, Актюбинской, Жамбылской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Алматинской областей и Алматы поручено предусмотреть в местных бюджетах необходимые средства для устранения имеющихся дефектов объектов газоснабжения и последующей их передачи на баланс эксплуатирующим организациям, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства