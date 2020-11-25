Азиатские банки дадут Казахстану кредиты на борьбу с COVID-19 в размере 1,5 млрд евро

Нур-Султан. 24 ноября. Kazakhstan Today - На пленарном заседании депутаты мажилиса парламента одобрили пакет ратификационных законопроектов, направленных на обеспечение поддержки принимаемых антикризисных мер по борьбе с последствиями пандемии COVID-19 и поддержания устойчивости экономики страны, передает Kazakhstan Today.

Это соглашения Казахстана с Азиатским банком развития (АБР) и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) о займах (Активные меры по борьбе с COVID-19 и программа поддержки расходов)", - уточнили в пресс-службе палаты.

Общая сумма кредитов составит 1 570 396 000 евро. Заём АБР в сумме 908 596 000 евро предоставит АБР, еще 661 800 000 евро предоставит АБИИ.

В ходе обсуждения председатель мажилиса Нурлан Нигматулин акцентировал внимание Министерства финансов, являющегося разработчиком законопроектов, на важности целевого использования заёмных средств и чёткого контроля этого процесса.

Среди ратификационных законодательных актов изменения в Соглашение о порядке таможенного оформления и контроля товаров, перемещаемых между государствами-участниками Соглашения о создании зоны свободной торговли. Законопроект направлен на приведение Соглашения в соответствие с Договором о зоне свободной торговли.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства