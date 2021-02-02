Токаев подписал закон, позволяющий водителям не возить с собой права и техпаспорт

Нур-Султан. 1 февраля. Kazakhstan Today - Глава государства подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения ", передает Kazakhstan Today.

Текст закона публикуется в печати, сообщает пресс-служба Акорды.

Напомним, новый закон позволяет водителям не возить с собой права и техпаспорт на транспортное средство. Такие послабления действуют только внутри страны и только для граждан Казахстана. Иностранцам придется иметь при себе и водительское удостоверение, и документы на машину. Также документы должны возить с собой те, кто получил права за пределами Казахстана.

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