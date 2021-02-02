Система Orphus

Токаев подписал закон, позволяющий водителям не возить с собой права и техпаспорт

01.02.2021 45874
Токаев подписал закон, позволяющий водителям не возить с собой права и техпаспорт
Нур-Султан. 1 февраля. Kazakhstan Today - Глава государства подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения", передает Kazakhstan Today.
 
Текст закона публикуется в печати, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Напомним, новый закон позволяет водителям не возить с собой права и техпаспорт на транспортное средство. Такие послабления действуют только внутри страны и только для граждан Казахстана. Иностранцам придется иметь при себе и водительское удостоверение, и документы на машину. Также документы должны возить с собой те, кто получил права за пределами Казахстана. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая