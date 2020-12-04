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Нигматулин: требование иметь при себе права и техпаспорт - это "прошлый век"

02.12.2020 30835
Нигматулин: требование иметь при себе права и техпаспорт - это "прошлый век"
Нур-Султан. 2 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса парламента депутаты палаты в первом чтении одобрили законодательные поправки по вопросам дорожного движения, передает Kazakhstan Today.
 
Согласно поправкам, водители транспортных средств не должны будут иметь при себе водительские удостоверения и документы на машину.
 
Одна из новелл проекта закона касается исключения административной ответственности водителей за то, что они не имеют при себе водительское удостоверение и регистрационные документы на транспортное средство. Эти документы содержатся в базе данных органов внутренних дел и, при необходимости, сотрудники полиции могут проверить там их наличие, информирует пресс-служба палаты.
 

В эпоху цифровизации, при наличии необходимой информационной инфраструктуры, соответствующей базы данных требовать от водителей иметь при себе водительское удостоверение и технический паспорт - это уже "прошлый век". Образно говоря, когда весь мир несётся по "цифровому автобану", нельзя оставаться на обочине. И глава государства дал поручение разобраться в этом вопросе и при необходимости внести изменения в законодательство. Разработанный депутатами законопроект напрямую законодательно обеспечивает исполнение указанного поручения президента страны", - сказал спикер мажилиса Нурлан Нигматулин. 

 
Необходимую информацию о самом водителе и его транспортном средстве полицейский может найти в базе данных на основании удостоверения личности. 
 

Соответствующие послабления касаются только граждан Казахстана. Иностранцы же должны по-прежнему иметь при себе водительское удостоверение и техпаспорт", - уточнили в мажилисе.

 
По словам спикера, законопроект необходимо рассмотреть в ускоренном режиме.
 

Чем раньше эти поправки вступят в силу, тем меньше казахстанских водителей получат штрафы только за то, что забыли дома водительское удостоверение или другие документы на транспорт. Жизнь в условиях пандемии коронавируса усилила запрос на бесконтактные взаимодействия. Банки, ЦОНы, в целом, сфера услуг всё активнее переходит на цифровые каналы обслуживания. Это и вопрос охраны здоровья. И дорожным полицейским также надо минимизировать контакты с водителями", - подчеркнул Нигматулин.

 
Напомним, ранее министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев предполагал, что если законопроект пройдет все этапы одобрения до конца года, то казахстанцы смогут ездить на авто без прав и техпаспортов с 1 января 2021 года. 
 
Также сообщалось, что в ноябре текущего года в приложении EGov появилась цифровая версия водительских прав.
 

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