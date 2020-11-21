В приложении EGov появилась цифровая версия водительских прав

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Нур-Султан. 20 ноября. Kazakhstan Today - Глава Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин показал казахстнцам инструкцию как найти цифровые версии водительского удостоверения, удостоверения личности и свидетельства о заключении брака в приложение eGov mobile.

Чтобы получить цифровую версию документов, казахстанцам необходимо установить приложение eGov mobile, авторизироваться и во вкладке "Главная" нажать кнопку "Цифровые документы".

Далее у пользователя отображается список документов, таких как водительское удостоверение, свидетельство о заключении брака, удостоверение личности.





Министр отметил, что QR-коды цифровых водительских прав в дальнейшем можно будет предъявлять полицейским.

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