В приложении EGov появилась цифровая версия водительских прав

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Чтобы получить цифровую версию документов, казахстанцам необходимо установить приложение eGov mobile, авторизироваться и во вкладке "Главная" нажать кнопку "Цифровые документы".
Далее у пользователя отображается список документов, таких как водительское удостоверение, свидетельство о заключении брака, удостоверение личности.
Министр отметил, что QR-коды цифровых водительских прав в дальнейшем можно будет предъявлять полицейским.
Напомним, в марте этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил перейти на электронный документооборот, полностью исключив бумажный.
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