Президент поручил запретить бумажный документооборот

Нур-Султан. 4 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе совещания по реализации Государственной программы "Цифровой Казахстан" отменил необходимость перехода на электронный документооборот, полностью исключив бумажный, передает Kazakhstan Today.

Глава государства поручил правительству разработать комплекс регуляторных и стимулирующих мер по расширению проекта Индустрия 4.0, сообщила пресс-служба Акорды.

Применение цифровых технологий в системе государственного управления, без всякого сомнения, является ключевым в успехе всей Программы. В этом деле нам нужны кардинальные изменения, следует перевести весь документооборот в полностью электронный формат. И не так, как сейчас, когда требуется готовить и сдавать документы и в электронном, и в бумажном виде. Бумажные версии должны быть запрещены", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент считает необходимым внести соответствующие изменения в законодательные акты, регламенты государственных органов. Правительство, аппараты палат парламента и другие государственные органы должны принять необходимые меры в этом направлении.

Глава государства остановился на еще одной важной проблеме - цифровизации регионов.

Будучи востребованной среди населения и бизнеса, цифровизация очень медленно внедряется в сферах, наиболее подверженных коррупции. Это прежде всего касается выдачи земельных участков, услуг естественных монополий, системы оплаты проезда в общественном транспорте и других сфер. Надеюсь, что местные исполнительные органы будут уделять этому особое внимание. Министерство цифрового развития должно провести необходимую работу на должном уровне. Поручаю администрации президента взять данный вопрос на контроль", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

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