Посол России в Казахстане назвал пять ключевых направлений сотрудничества двух стран

Нур-Султан. 10 февраля. Kazakhstan Today - Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Казахстан Алексей Бородавкин назвал пять ключевых направлений, по которым видит большой потенциал сотрудничества между двумя странами, передает Kazakhstan Today.

По мнению чрезвычайного и полномочного посла, двум странам необходимо уделять внимание сотрудничеству по линии гражданского общества.

Его необходимо развивать и наращивать связи между неправительственными фондами и организациями, молодежными и ветеранскими союзами, волонтерскими движениями, а также представителями средств массовой информации и блогосферы", - рассказал Алексей Бородавкин в интервью казахстанскому изданию "Комсомольская правда" .

Алексей Бородавкин подчеркнул, что торгово-экономические отношения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан с каждым годом становятся более масштабными и многообразными. Ведется постоянная и плодотворная работа по созданию совместных предприятий, ориентированных на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Исключительно важно, что совершенствуются и формируются новые производственные цепочки, интегрирующие наши экономики в единый хозяйственный комплекс.

Кстати, если объем российских инвестиций в Республику Казахстан подсчитать не по принципу "из российской юрисдикции в казахстанскую юрисдикцию", а в разрезе реальных капиталовложений российских компаний в казахстанскую экономику, то их накопленный объем с 2005 года уже составил более 40 млрд долларов США. По этому показателю, как и по объему товарооборота (он в этом году снизился на 2 млрд долларов США, до $17 млрд), Россия - бесспорный лидер", - отметил он.

Активно продвигается, по словам посла, тема наращивания интеграции в сфере цифровизации.

В этой связи хочу обратить особое внимание на проведение в Алматы 5 февраля цифрового форума, в котором принял участие председатель правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин.

Он напомнил, что в ходе проведения в Алматы цифрового форума, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подчеркнул необходимость создания совместной цифровой платформы, которая будет способствовать практическому формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы в рамках союза, а также всесторонней модернизации, кооперации и повышению конкурентоспособности национальных экономик.

Российский премьер также представил мобильные приложения "Путешествую без COVID-19" и "Работа в ЕАЭС". Первое создано для упрощения поездок граждан на территорию государств - членов союза в условиях пандемии, позволяя выбрать подходящую лабораторию и получить результат ПЦР-теста, признаваемый на всем пространстве ЕАЭС. Второе приложение поможет с поиском работы в государствах "пятерки", предоставляя доступ к единому сервису, который укажет вакансии, подскажет, как оформить необходимые документы, в том числе медицинскую страховку, подобрать жилье и вообще облегчит адаптацию на новом месте", - сказал Бородавкин.

Посол также упомянул двустороннее сотрудничество в области охраны окружающей среды.

Климатические изменения показали, что необходимо переходить к экологически устойчивым моделям экономики. Планируем совместно с Казахстаном укреплять сотрудничество по сохранению природных экосистем трансграничных рек Урал и Иртыш, а также уникальной окружающей среды Каспия, взаимодействовать в рамках Международного фонда спасения Арала, совместно бороться с опустыниванием и заниматься проблематикой водораспределения", - заверил он.

По словам Алексея Бородавкина, Казахстан, как и другие государства в мире, нуждается в чистой энергетике. Одно из эффективных решений в этой сфере - атомные электростанции. С учетом прогнозируемого дефицита электроэнергии особо актуальной темой для Казахстана становится строительство АЭС.

Росатом готов взяться за этот проект, гарантировав безопасность станции и ее экологическую чистоту. Хочу подчеркнуть, что тиражируемые в некоторых ангажированных СМИ фобии по поводу мирного российского атома не имеют ничего общего с реальностью. Самые современные технологии, применяемые на российских АЭС, обеспечивают отсутствие рисков как в ходе строительства, так и в ходе эксплуатации этих объектов. Причем кроме чистой электроэнергии, проект АЭС придаст импульс многим отраслям казахстанской экономики, создаст квалифицированные рабочие места и повысит качество высшего образования в области ядерной физики", - поделился посол.

В ходе интервью Алексей Бородавкин также сообщил, что Россия прорабатывает вопрос открытия в Казахстане физико-математической школы с преподаванием на русском языке.

На выходе находятся соглашения о филиалах российских вузов в Казахстане и казахстанских - в России. Это в дополнение к уже существующему казахстанскому филиалу МГУ имени М.В. Ломоносова", - добавил посол.





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