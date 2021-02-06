Мишустин предложил Казахстану присоединиться к сервису "Путешествую без COVID-19"

Алматы. 5 февраля. Kazakhstan Today - Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая сегодня на форуме "Digital Almaty" , предложил Казахстану и Кыргызстану присоединиться к сервису "Путешествую без COVID-19", передает Kazakhstan Today.

По его словам, приложение "Путешествую без COVID-19" действует с 1 февраля и позволяет гражданам России, Армении и Беларуси совершать поездки по этим странам после того, как они пройдут тест и получат отрицательный результат на коронавирус.

Надеемся, что Казахстан и Кыргызстан присоединятся. В этом приложении будет специальный QR-пропуск, который позволит путешествовать без ограничений по всему миру", - уточнил Мишустин.





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