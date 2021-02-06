В Алматы проходит заседание Евразийского межправительственного совета

Заседание Евразийского межправительственного совета проходит в очном формате с участием глав правительств государств-членов Евразийского экономического союза, государств-наблюдателей при ЕАЭС: Молдовы, Узбекистана и Кубы. Глава правительства Республики Узбекистан Абдулла Арипов прибыл на заседание ЕМПС. И.о. премьер-министра Республики Молдова Аурелиу Чокой принимает участие в режиме видеоконференции, сообщили в ЕЭК.
В рамках заседания ЕМПС планируется подписать План мероприятий на 2021–2022 годы по реализации Меморандума об углублении взаимодействия между ЕЭК и Исполкомом СНГ.
Также в рамках мероприятия проходит "Almaty Digital Forum 2021". В данном мероприятии принимают участие главы правительств ЕАЭС, руководители Евразийской комиссии и Исполкома СНГ, а также эксперты и специалисты в сфере цифровизации.
В пленарной сессии форума "Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность" примут участие главы правительств стран Союза и государств-наблюдателей при ЕАЭС, председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с видеообращением к участникам форума "Digital Almaty 2021". Он поделился своим видением перспектив цифровизации в постпандемическую эпоху.
Мы прекрасно понимаем: будущее за технологиями и инновациями", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Он рассказал о развитии в Казахстане технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных. Кроме того, глава государства обозначил ряд направлений, которые могли бы составить повестку дня цифрового сотрудничества стран ЕАЭС, сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.
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