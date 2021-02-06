В ЕАЭС создадут специальное приложение, упрощающее трудовую миграцию

Алматы. 5 февраля. Kazakhstan Today - Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР) разработает до начала 2022 года специализированный мобильный сервис "Работа в ЕАЭС", передает Kazakhstan Today.

Как отметил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на форуме Digital Almaty 2021, затягивание цифровизации и унификации таможенного администрирования в ЕАЭС приведет к возвращению контроля на границах между странами Союза.

Коллеги, угрозу нашим экономикам и суверенитетам несут не общие цифровые платформы и системы, а именно их отсутствие. Если не заниматься их созданием, чтобы обеспечить прозрачность общих товарных рынков, то, по сути, это будет равносильно восстановлению таможни на границах между странами. Это то, от чего мы уходили, создавая Союз", - сказал он.

Мишустин добавил, что, "если затягивать цифровизацию и унификацию, в том числе таможенного администрирования и других видов контроля на внешнем контуре, для всех одинакового, придется вернуться к контрольным мерам на внутренней границе".

Нас объединяет стремление в формированию единых рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы в рамках Союза. Нашей общей целью является модернизация, кооперация, повышение конкурентоспособности национальных экономик. Мы поддерживаем инициативу президента Казахстана Токаева о том, что всеобъемлющая цифровизация должна стать движущей силой развития ЕАЭС. Мы должны вместе ответить на вопрос, на какой основе это будет происходить. Пандемия не только ускорила цифровую трансформацию, но и обострила связанные с этим стратегические вызовы и угрозы. Страны, у которых нет собственных цифровых платформ, рискуют попасть в информационную, политическую, экономическую зависимость от чужих цифровых решений. Евразийский совет должен дать нашим государствам такую возможность, помочь нам получать выгоды от нашей крупной экономики, при этом развивать собственную общую цифровую платформу, влиять на создание и конечно сохранять национальные суверенитеты", - сказал Мишустин.

По его словам, успех в реализации стратегии и углублении интеграции будет "непосредственно связан с продвижением совместной цифровой повестки и внедрением электронных сервисов".

Это включает создание единого рынка труда, увеличение экспорта, развитие производственных цепочек. Необходимо формировать условия для справедливой и прозрачной взаимной торговли, активнее снимать инфраструктурные ограничения, раскрывая транзитный потенциал, вести и диалог, конечно, с Европейским союзом, а также продолжить сопряжение евразийской интеграции с китайской инициативой "Один пояс - один путь". Реализовать все это можно только на основе общей цифровой платформы. На практике мы видим, скажу откровенно, осторожный подход партнеров к цифровизации на пространстве "пятерки", - сказал он.

Мишустин подчеркнул, что совместная цифровая платформа должна быть нацелена на улучшение жизни человека в условиях ведения бизнеса.

Только так люди почувствуют, что интеграция действительно несет пользу. Цифровая платформа будет способствовать устранению барьеров, которые мешают формированию общего рынка товаров, услуг и рабочей силы в рамках союза. Несомненно, она должна строиться учетом национальных интересов и сопряжением наших информационных систем. Только так вместе мы сможем эффективно развивать наши экономики", - сказал он.

Мишустин сообщил, что Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития разработает до начала 2022 года специализированный мобильный сервис "Работа в ЕАЭС", которое предназначено для устранения цифрового разрыва, создания условий комфортного пребывания в стране трудоустройства и укрепления интеграционных связей в рамках Союза.

При помощи приложения можно получить широкий спектр государственных и коммерческих услуг еще до въезда в страну трудоустройства: оформить необходимые для трудоустройства документы, найти вакансию и откликнуться на нее, арендовать жилье, оформить страховку, получить кредит на переезд и обустройство, устроиться на работу.

Платформа реализуется с учетом потребностей пользователей, а также необходимости и простоты ее применения. Напоминания, календари и электронные "помощники" облегчат процесс работы с приложением.

Приложение поможет сократить цифровой разрыв в получении государственных коммерческих и финансовых услуг между трудовыми мигрантами и резидентами. Это прорыв в разделе Единого рынка труда нашего Союза. К примеру, еще до приезда в будущий работник сможет встать на учет в органах пенсионного страхования и налоговых служб, найти и откликнутся на вакансию, арендовать жилье, оформить страховку, получить кредит на переезд и обустройство, устроиться на работу ", - сообщил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

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