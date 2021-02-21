Согласована дорожная карта по реализации транспортной политики ЕАЭС на 2021-2023 годы

Москва. 20 февраля. Kazakhstan Today - Заместители руководителей транспортных ведомств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) согласовали дорожную карту по реализации транспортной политики на 2021-2023 годы, передает Kazakhstan Today.

На заседании, которое накануне состоялось в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), заместители министров рассмотрели вопросы либерализации международных автомобильных перевозок грузов, введения и применения конвенционных запрещений в сфере железнодорожного транспорта, а также предоставления равных условий для авиакомпаний при осуществлении полетов между странами союза, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Мероприятия, включенные в проект дорожной карты, развивают положения Договора о Евразийском экономическом союзе, касающиеся транспорта и инфраструктуры, учитывают особенности развития автомобильного, железнодорожного и водного транспорта, обеспечивают реализацию задач и приоритетов транспортной политики.

Документ предусматривает работу по гармонизации законодательства стран ЕАЭС, внедрению в союзе электронных транспортных документов, развитию смешанных и контейнерных перевозок, а также комплексному развитию евразийских транспортных коридоров, в том числе транспортно-логистических центров.

Проектом дорожной карты определены приоритеты отраслевого развития интеграции в сфере транспорта. Предполагается совершенствование механизма контроля за движением крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств, синхронизация процедур, необходимых для перевозки опасных грузов. В сфере водного транспорта внимание будет уделено совершенствованию порядка прохода судов по внутренним водным путям. Внедрение цифровых технологий и решение проблемы получения предварительной информации при выполнении перевозок из третьих стран стали центром обсуждения в сфере железнодорожного транспорта. В области гражданской авиации страны ЕАЭС продолжат работу, направленную на снятие до 2025 года существующих ограничений при выполнении пассажирских и грузовых авиаперевозок", - проинформировали в пресс-службе.

Проект дорожной карты будет внесен для утверждения Евразийским межправительственным советом в первом полугодии 2021 года.

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