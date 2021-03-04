В Казахстане коллекторов планируют обязать снимать на видео процесс взаимодействия с должниками

Нур-Султан. 3 марта. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса парламента на пленарном заседании одобрили ряд законопроектов, передает Kazakhstan Today.

Одобрен законопроект о ратификации Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза.

Целью Договора является создание региональной системы получения прав в отношении товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров. Создание данной системы упростит процедуру получения охраны в отношении товарных знаков, снизит для заявителей административные и финансовые барьеры путём подачи одной евразийской заявки", - сообщили в пресс-службе мажилиса.

Кроме того, во втором чтении мажилис одобрил законодательные поправки по вопросам регулирования микрофинансовой и коллекторской деятельности в нашей стране.

Поправки депутатов направлены на недопущение роста рисков кредитования и чрезмерного роста долговой нагрузки граждан, совершенствование механизма регулирования споров, пресечение недобросовестных действий коллекторов, а также усиление защиты прав должников.

В частности, для повышения эффективности механизма досудебного урегулирования проблемной задолженности по банковским займам и микрокредитам граждан предусматривается единый правовой режим урегулирования просроченной задолженности граждан по кредитам, который распространяется не только на займы банков, но и кредиты микрофинансовых организаций, сокращение (со 180 до 90 дней) сроков рассмотрения кредиторами обращений заемщиков и урегулирования проблемной задолженности. Для недопущения роста рисков в кредитовании и чрезмерного роста долговой нагрузки граждан по кредитам (не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности) поправки предусматривают запрет банкам и МФО начислять вознаграждение на капитализированное просроченное вознаграждение (неустойку, штрафы, пени, комиссии), ограничение размера неустоек (штрафа, пени) по микрокредитам, а также запрет на начисление вознаграждения и комиссий по истечении 180 дней просрочки по всем видам ипотечных займов", - информирует пресс-служба.

Также законопроект устанавливает требования к минимальному размеру сформированного уставного капитала коллекторских агентств . Для недопущения недобросовестных действий коллекторских организаций предлагается ввести запрет коллекторам на взаимодействие с чужих телефонных номеров, установить обязанность видео-, аудиофиксации процесса взаимодействия с должниками, а также ограничить взаимодействие коллектора с третьими лицами.

Напомним, депутаты также одобрили Соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств-членов ЕАЭС.

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