Токаев высказал ряд предложений по перспективам развития ОДКБ

Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася, передает Kazakhstan Today.

Генеральный секретарь проинформировал главу государства о состоянии и перспективах развития ОДКБ. В ходе встречи был рассмотрен широкий круг вопросов по ключевым направлениям деятельности этой международной организации, сообщает пресс-служба Акорды.

Станислав Зась также рассказал о проводимой Секретариатом ОДКБ работе по реализации инициативы президента Казахстана об учреждении института специального представителя генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества.

Касым-Жомарт Токаев высказал ряд предложений по перспективам развития организации, отметив готовность казахстанской стороны к дальнейшему укреплению политического сотрудничества в рамках ОДКБ и расширению ее потенциала.





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