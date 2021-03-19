Борьба с хищениями автотранспорта и договор о товарных знаках: сенат принял ряд законов

Нур-Султан. 18 марта. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании сената депутаты рассмотрели и приняли ряд законопроектов, передает Kazakhstan Today.

Среди одобренных закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 года".

Соглашение подразумевает поддержание работы информационной базы данных, где будет размещаться информация о транспортном средстве, которое было снято с учета на территории стран-участниц СНГ, а также получало повреждения. Такой оперативный обмен сведениями поможет активизировать совместные действия стран Содружества по борьбе с хищением автотранспорта и обеспечению их возврата.

Ещё одно новшество, которое облегчит жизнь казахстанцев, касается получения патентов на товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров. Нормы прописаны в принятом сегодня сенаторами законе "О ратификации Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза".

Теперь такие патенты для работы на территории стран ЕАЭС казахстанцам станет получать проще. Гражданам достаточно будет обратиться в патентное ведомство лишь одной страны-участницы ЕАЭС и получить защиту на свои товарные знаки на всей территории Союза. Это новшество позволит повысить уровень защиты прав отечественных товаропроизводителей, ориентированных на рынок ЕАЭС, сообщили в пресс-службе палаты.

Депутаты рассмотрели законопроект "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Болгария о передаче осужденных лиц", в рамках которого странами создаются условия по передаче осужденных лиц для дальнейшего отбытия ими наказания в государстве своего гражданства.

Также на заседании сенаторы утвердили состав согласительной комиссии по законопроекту "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи". Для рассмотрения и преодоления разногласий по указанному документу в состав согласительной комиссии парламента были делегированы сенаторы Сауле Айтпаева, Андрей Лукин и Султанбек Макежанов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства