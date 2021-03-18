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Согласительная комиссия продолжит работу с поправками по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи

17.03.2021 11503
Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - Комитет мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе предложил создать Согласительную комиссию, которая будет работать с предложенными сенаторами дополнениями в законодательство по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи, передает Kazakhstan Today.
 
В комиссию решено включить депутатов мажилиса Снежанну Имашеву, Армана Кожахметова и Артура Платонова.
 
Ранее сообщалось, что после обсуждения законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи" депутаты сената внесли ряд предложений и вернули проект закона в мажилис для повторного рассмотрения
 
Также депутаты взяли в работу проект закона "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений", внесённый на рассмотрение парламента в порядке законодательной инициативы президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. 
 

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