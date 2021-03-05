Сенаторы одобрили два закона, еще два вернули в мажилис

Нур-Султан. 4 марта. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании сената парламента депутаты палаты одобрили два законопроекта. Еще два документа были возвращены в мажилис, передает Kazakhstan Today.

В частности, депутаты рассмотрели и приняли закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки ", инициированный парламентариями. Главная его цель - совершенствование научной, научно-технической сферы и коммерциализации её результатов.

Предлагаемые новшества позволят финансировать широкий спектр научных исследований из республиканского бюджета. Ожидается, что это поможет увеличить число прикладных научных открытий, а также вклад науки в развитие экономики страны.

Принятый закон создаст дополнительную правовую основу для снижения коррупционных рисков в сфере финансирования науки и обеспечит прозрачность коммерциализации научной, научно-технической деятельности и исследовательских работ. Также конкретизированы компетенции национальных научных советов и Национального центра государственной научно-технической экспертизы. Кроме того, планируется оказать социальную поддержку и поощрить ученых, внесших свой вклад в развитие науки и технологий. Для этого предусмотрена ежегодная премия "Лучший научный работник". В целом надеемся, что этот закон будет способствовать развитию науки в нашей стране. Также в законопроекте предусмотрена ротация первых руководителей государственных учреждений образования", - отметил спикер сената Маулен Ашимбаев.

Также одобрен закон "О ратификации Соглашения о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках Евразийского экономического союза". Документ направлен на развитие общего рынка племенного животноводства между странами ЕАЭС и устранение барьеров во взаимной торговле, сообщили в пресс-службе сената.

Кроме того, депутаты рассмотрели законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам промышленной безопасности, индустриальных зон, животного мира, особо охраняемых природных территорий, энергетики, естественных монополий и жилищных выплат сотрудникам органов внутренних дел". Поправки, внесённые сенаторами, позволят семьям полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей, либо получивших увечья, продолжать получать жилищные выплаты. Утвердив эти социальные поправки, сенаторы вернули законопроект в мажилис.

После обсуждения законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи " депутаты также внесли ряд предложений и вернули проект закона в мажилис для повторного рассмотрения.

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