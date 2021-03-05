Конкурсный отбор педагогов и ротация директоров: какие поправки по вопросам науки одобрил сенат

Нур-Султан. 4 марта. Kazakhstan Today - Сенат парламента во втором чтении одобрил законопроект по вопросам науки, передает Kazakhstan Today.

Принятый документ прокомментировал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов. По его словам, в законопроекте содержатся две поправки, которые заслуживают особенного внимания.

Первая поправка касается внедрения конкурсного приема педагогов в государственные организации образования. Теперь исключается практика, когда решение о приеме на работу педагога принимает директор единолично. Действующая на сегодняшний день система назначения педагогов носит непрозрачный характер, допускает возможность проявления коррупционных рисков. Подобная практика иногда приводит к тому, что в ряде регионов одну ставку по одному предмету делят на четыре части и ведут четыре педагога, что негативно влияет и на качество преподавания, и на качество знаний. Поэтому, чтобы исключить негативные факторы, будет применяться система конкурсного отбора педагогов по понятным и единым правилам. В правилах будут установлены четкие критерии отбора, процедуры проведения конкурса, а сами процессы будут автоматизированы с помощью цифровых технологий. То есть теперь принятие решения о приеме на работу педагога будет носить не единоличный характер, а коллегиальный, и во главу угла будет ставиться профессионализм педагога и его соответствие установленным критериям", - написал министр на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что указанная поправка должна устранить серьезные коррупционные риски при приеме на работу педагогов.

Вторая поправка касается института ротации руководителей государственных организаций образования.

Институт ротации действует в госслужбе, в бизнес-структурах и многих других сферах. Однако в системе образования применение ротации было невозможно. Сложилась другая ситуация. У нас у большего количества руководителей государственных организаций образования имеются бессрочные трудовые договоры. Безусловно, есть много сильных руководителей, которые преданы своей работе и делают все возможное, чтобы совершенствовать деятельность своей организации. Они могут работать годами и при этом быть очень эффективными, но таких не так много. Однако никто не отменяет и профессиональное выгорание, отсутствие мотивации и желание движения по карьерной лестнице других сотрудников. Поэтому в том, что руководители занимают свои места много лет, есть, конечно, свои плюсы, но имеются и минусы. Теперь же вводимый институт ротации позволит, к примеру, переносить лучшие практики и опыт в другие организации. Естественно, при этом будут четко регламентированы процедуры и условия ротации директоров. Ротация будет проводиться управлениями образования по разработанным министерством правилам, где будут учтены все вопросы",- проинформировал Аймагамбетов.





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